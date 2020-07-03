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Норвежские истребители сопроводили три Ту-142 во время их полета над Северной Атлантикой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Три самолета противолодочной авиации Ту-142 в пятницу выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики, сообщил Северный флот (СФ).

"Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью семь тысяч километров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали Норвежские истребители F-16 и самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии", - информирует штаб СФ.

Истребительно-авиационное прикрытие полета самолетов Ту-142 Северного флота обеспечивали самолеты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации, сказано в сообщении.

"Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы летной подготовки в дальней морской зоне. На обратном маршруте полета экипажи противолодочных самолетов Северного флота выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что "самолеты Северного флота действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств".

Ту-142 Северный флот

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