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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым. Стороны смогут ознакомиться с материалами дела. Его объем составил пять томов.

– Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии. Стрелявший задержан без сопротивления. Мотивы убийства пока неизвестны.

– США получили замену российским ракетным двигателям РД-180. Российские двигатели поставляются в США более 20 лет. Новые двигатели разработал альянс компаний Boeing и Lockheed Martin.

– Карлсен стал победителем онлайн-турнира Chessable Masters. Он обыграл в финале голландца Аниша Гири. Лучший результат среди россиян был у Яна Непомнящего - он дошел до полуфинала.

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