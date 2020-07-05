Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля
Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым. Стороны смогут ознакомиться с материалами дела. Его объем составил пять томов.
– Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии. Стрелявший задержан без сопротивления. Мотивы убийства пока неизвестны.
– США получили замену российским ракетным двигателям РД-180. Российские двигатели поставляются в США более 20 лет. Новые двигатели разработал альянс компаний Boeing и Lockheed Martin.
– Карлсен стал победителем онлайн-турнира Chessable Masters. Он обыграл в финале голландца Аниша Гири. Лучший результат среди россиян был у Яна Непомнящего - он дошел до полуфинала.