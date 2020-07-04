Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 074 878+205 139

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым

Завершилось расследование ДТП с Михаилом Ефремовым
Михаил Ефремов (архив)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, завершилось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Следственные действия завершены по делу Ефремова. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - сказал источник.

В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил завершение следственных действий по делу.

"Да, но в связи с подпиской о неразглашении, никаких других подробностей сказать не могу", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос, завершено ли расследование дела.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также сообщил "Интерфаксу", что потерпевшие на следующей неделе начинают знакомиться с материалами дела, объем которого, по его словам, составляет 5 томов.

"Я думаю, что (расследование) завершилось, раз нас позвали на ознакомление с материалами", - ответил Добровинский на соответствующий вопрос агентству.

Также Добровинский рассказал, что потерпевшие в ходе судебного процесса намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации причинённого вреда. Однако разглашать детали исковых требований адвокат пока не стал.

Вечером 8 июня у дома 3 на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее умер в больнице от травм. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек (ч. 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По факту этого было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. Он находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 4 июля

Российского военного нашли мертвым в одной из квартир в Гюмри

СКР обжаловал решение Генпрокуратуры об отмене дела против своего сотрудника

Авария на ТЭЦ в Норильске

Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске

Спецкор "Новой газеты" пожаловалась в СКР на срыв работы журналистов в Норильске

"Уральские авиалинии" вновь задействовали все самолеты после простоя

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ

Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

В СК заявили о достаточных основаниях для возбуждения дела против своего сотрудника

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');