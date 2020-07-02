Российский эксперт предсказал большие сложности для Москвы при полной поддержке режима Асада

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Безусловная поддержка режима Башара Асада в Сирии может сделать Россию заложником "непомерных амбиций" Дамаска, считает вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), посол Александр Аксененок.

"Для России сейчас, если говорить о перспективах, политика полной и безусловной поддержки режима Асада, грозит большими осложнениями", - сказал Аксененок на сессии "Примаковских чтений онлайн" "Ближний восток в современном мире: у времени в плену".

Он отметил, что в Сирии наблюдается новый виток публичных выступлений, которые имеют не только социальный, но и антирежимный характер, социально-экономическое положение в стране "катастрофическое".

"Безусловно, Россия сделает все, чтобы помочь в меру своих возможностей Сирии. О реконструкции речь не идёт вообще, как и об экономическом восстановлении. Речь идёт о выживании - помочь выживанию в меру возможностей", - добавил вице-президент РСМД.

По его словам, сирийцы требуют гораздо больших финансовых влияний и гуманитарной помощи, готова ли на это Россия - "большой вопрос".

"Если Россия будет себя целиком ассоциировать со всеми промахами и ошибками сирийского режима, то есть опасность, что она превратится в заложника непомерных амбиций Дамаска, его риторики давно ушедшего времени", - подчеркнул Аксененок.

Он добавил, что в Дамаске считают, что Сирия нужна России гораздо больше, чем Россия Сирии, и пытаются представить отношения двух стран как "полное и гармоничное единение", что невозможно даже между союзниками.

Сирийский конфликт, в зависимости от того, как он завершится, может развязать другие конфликты и может, при определенных условиях, даже способствовать нормализации отношений между Россией и США, "или, по крайней мере, снижению градуса конфронтационности", сказал вице-президент РСМД.

"Примаковские чтения онлайн" - совместный проект ИМЭМО РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства проходит серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых обсуждаются актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы.