Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о двух обстрелах в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Два обстрела в двух провинциях Идлибской зоны деэскалации зафиксированы за сутки специалистами российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, сообщил в субботу руководитель ЦПВС контр-адмирал Александр Щербицкий.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Урум-эль-Кубра в провинции Алеппо, 1 обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ как террористическая организация), - сказал Щербицкий на брифинге.".

Кроме того, по данным главы ЦПВС, продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам. "Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Айн-Иса - Махмудли - Квайрес - аэродром Метрас", - уточнил Щербицкий.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.