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Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– "Зенит" досрочно выиграл чемпионат России по футболу-2019/20. Это шестое чемпионство клуба. Премьер-лиге осталось сыграть еще четыре тура.

– Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма. Светлана Прокопьева прокомментировала теракт в Архангельске двухлетней давности. Прокуратура запросила для нее шесть лет лишения свободы.

– Человек погиб при падении вертолета в Ростовской области. Это был частный вертолет Ми-2. Еще один человек получил травмы.

– Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных. Авторы изменений в правила могут добавить новые цели для кредитов. В министерстве уточняют список кредиторов, которые смогут участвовать в новых программах.

– Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике. Экипаж скрылся с места падения. После приземления самолет загорелся.

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