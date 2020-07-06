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Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма

Суд вынесет приговор журналистке, обвиняемой в оправдании терроризма
Светлана Прокопьева в зале суда (архив)
Фото: Reuters

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове в понедельник огласит приговор журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Оглашение решения назначено на 12:00 по московскому времени.

Гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом, так как считает доказанной ее вину в оправдании терроризма. По мнению прокуратуры, Прокопьева "умышленно, желая наступления событий, подготовила аудиозапись. Таким образом она распространила передачи на радио и на сайте", – сказал гособвинитель в ходе прений сторон.

В свою очередь сторона защиты заявила о противоречиях в двух психолого-лингвистических экспертизах, которые приложены к делу. По мнению защиты, признаки оправдания терроризма в тексте журналистки не доказаны, поэтому адвокаты просят оправдать Прокопьеву.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя "Интерфаксу" запрошенное гособвинением наказание, назвал дело в отношении Прокопьевой политическим и заявил о намерении добиться ее оправдания.

В ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове вышла программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября 2019 года следствие предъявило ей обвинение.

Журналисты выходили на пикеты в поддержку Прокопьевой. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что ждет оправдательного приговора в этом деле. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить Прокопьеву свободы.

Светлана Прокопьева Псков

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