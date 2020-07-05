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Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике

Предполагаемый самолет наркоторговцев упал на шоссе в Мексике
Упавший самолет на шоссе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Реактивный самолет Hawker XB-RCM упал на шоссе в штате Кинтана-Роо на востоке Мексики, сообщил сайт Infobae.

Самолет упал в 7:50 воскресенья (15:50 по Москве) на 61 километре трассы Чунхухуб-Хосе Мария Морелос и загорелся. Министр общественной безопасности Мексики Альберто Капелла в своем твиттере призвал граждан избегать района катастрофы.

Капелла сообщил, что самолет связан с преступной деятельностью. Это удалось выяснить по его регистрационному номеру. Происшествие будут расследовать федеральные власти.

Участок дороги перекрыли военные и полицейские. О пострадавших ничего не известно. Экипаж самолета скрылся с места происшествия.

Предположительно, самолет летел из Южной Америки и вез более тонны кокаина.

Мексика кокаин

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