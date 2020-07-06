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Brent подорожала до $43,11 за баррель

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник, несмотря на новые вспышки коронавируса в некоторых штатах США в минувшие выходные.

К 8:23 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,72%), до $43,11 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,34 (0,79%), до $42,8 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дорожали к этому моменту на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,29 (0,72%), до $40,53 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,83 (1%), до $40,24 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

За минувшую неделю оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

"На прошлой неделе нефтяные цены выросли, поскольку надежды на V-образное восстановление были подкреплены положительными экономическими данными, хотя прирост сократился в пятницу. Сокращение запасов в США и сильные данные по рынку труда страны поддержали позитивные настроения на рынке", - заявили S&P Global Platts аналитики ANZ.

В то же время, рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 000, пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 000. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8000 новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если "данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность".

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Brent WTI США Техас Флорида коронавирус ОПЕК

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