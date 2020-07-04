Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде перед Днем независимости были закрыты некоторые пляжи Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Во Флориде за сутки выявлены 11 445 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщает в субботу телеканал CNN.

Это рекордный суточный показатель для штата: ранее максимальной была отметка в 10 109 носителей вируса, зарегистрированных за сутки. Общее число случаев заражения коронавирусом во Флориде теперь превышает 190 тысяч.

4 июля в США отмечают День независимости, и местные власти обеспокоены рисками дальнейшего распространения коронавируса. Как отмечает агентство Associated Press, связи с этим было принято решение закрыть в штате некоторые места массового скопления людей, в частности, бары, некоторые пляжи и зоопарк Майами.

Ранее главный медицинский эксперт американского телеканала CNN Санджай Гупта сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса ухудшилась по меньшей мере в 15 штатах.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 2 809 108 случаев заражения.