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Нефть Brent подешевела до $42,71 на фоне прироста новых случаев заражения в США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу из-за опасений по поводу спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени в пятницу составляет $42,71 за баррель, что на $0,43 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,4 (0,98%) - до $40,25 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (2,1%), до $40,65 за баррель.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

"Нефтяной рынок по-прежнему очень зависим от развития ситуации вокруг коронавируса, а также от всех факторов, влияющих на спрос", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. "Рост цен на нефть будет сдерживаться рисками введения новых ограничительных мер из-за повышающейся заболеваемости COVID-19", - цитирует эксперта MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на три единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.

нефть

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