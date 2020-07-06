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Власти Армении намерены в четвертый раз продлить режим ЧП из-за коронавируса

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Армении намерены в четвертый раз продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

"Ситуация продолжает оставаться тяжелой. Система здравоохранения работает в напряженном режиме. По всей вероятности, режим ЧП будет продлен еще один раз", - сказал премьер Армении Никол Пашинян на брифинге в понедельник.

По его словам, режим ЧП не может продлеваться бесконечно, и в законодательстве в дальнейшем потребуются изменения, чтобы иметь необходимые инструменты для обеспечения противоэпидемиологических норм без режима ЧП.

Действующий режим ЧП в Армении истекает 13 июля. Ранее в понедельник сообщалось, что медики в республике за минувшие сутки выявили коронавирус у 330 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 28 936.

По данным единого информационного центра страны, за сутки скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 650 человек. "Из них 491 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 159 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Хроника 09 января – 06 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Никол Пашинян Армения Коронавирус

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