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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
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Злость Трампа на Китай усилилась по мере распространения коронавируса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что становится все больше зол на Китай по мере того, как пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру.

"Глядя на то, как пандемия распространяет свое ужасное лицо по всему миру, включая огромный ущерб, нанесенный США, я все больше и больше злюсь на Китай", - написал Трамп.

Президент США неоднократно возлагал на Китай ответственность за пандемию COVID-19 и допускал возможность введения санкций против Пекина. По мнению президента США, власти КНР скрыли информацию о реальной ситуации с коронавирусом, когда Китай был эпицентром вспышки инфекции.

Также президент США обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она допустила пандемию, поскольку, по его словам, Пекин "полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 5,3 млн заболевших, почти 520 тысяч человек скончались.

США Коронавирус

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