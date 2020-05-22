Трамп признался, что использует защитную маску

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что начал носить защитную маску.

"Я надевал ее здесь, но я не хочу доставлять журналистам удовольствие видеть это", - сказал он во время посещения завода "Форд" в Ипсиланти (штат Мичиган), который переоборудован для производства респираторов и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19.

Trump does NOT want you to share this picture of him wearing a mask… pic.twitter.com/vCO06D0Ud6 — William LeGate (@williamlegate) May 22, 2020

СМИ отмечают, что согласно внутренним правилам компании "Форд", как и рекомендациям администрации США, на таких объектах следует носить защитные маски.

Трамп никогда не появлялся на публике в защитной маске. СМИ напоминают, что ранее он объяснял это тем, что не воспринимает себя в маске как мирового лидера.