В Киеве пообещали единые конституционные параметры децентрализации для всей Украины

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Параметры законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации будут едиными для всех регионов страны, заявил председатель комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и член политической подгруппы в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа) в Минске Андрей Костин.

"Мы понимаем, что вопрос децентрализации важен для всего украинского общества и параметры этой децентрализации будут едиными для всей Украины", - сказал Костин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат добавил, что законопроект, являющийся частью обязательств Украины по Минским протоколам, сейчас находится на обсуждении различных членов гражданского общества, ассоциаций представителей местного самоуправления в рамках рабочей группы и после завершения консультаций он будет внесен в Верховную раду.

Как сообщил украинский вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, российская сторона на встрече советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине не ставила ультиматумов Киеву, а украинская делегация вновь пояснила, что в Конституции Украины не может быть никаких "особых статусов".

"Я свидетель, что никаких ультиматумов в течение 11 часов я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Обсуждение и вопросы, а как вы планируете выполнять пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором речь идет о правовых аспектах урегулирования конфликта, где речь идет о принятии ряда законодательных актов, которые Украина взяла на себя обязательство в 2014 году принять", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Резников заявил, что в Минском процессе может обсуждаться только проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации.

Также он отметил, что Украина изучает вопрос введения миротворцев в Донбасс, и даже изучает вариант с миротворцами ОБСЕ.

"Миротворцы - это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно", - сказал Резников .

Резников заявил, что миротворцы, скорее всего, являются тем единственным возможным вариантом, на который, "возможно, та сторона готова была бы согласиться", но "этот момент", по его мнению, еще не наступил.

Кроме того, по словам украинского вице-премьера, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" может пройти в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран "нормандского формата" в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года - ИФ). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал Резников.

3 июля прошла очередная встреча политсоветников "нормандской четверки". По оценке замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, десятичасовые переговоры в Берлине завершились без "прорыва". Финальный документ встречи не был принят из-за разногласий по деталям, дата "нормандского" саммита на высшем уровне не выбрана. Состоялся "обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта", много времени ушло на то, чтобы "уяснить позицию Украины", добавил Козак.