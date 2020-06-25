Киев призвал к скорейшему созыву Нормандского саммита

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Украинская сторона прилагает все усилия для выполнения договоренностей лидеров государств Нормандского формата в Париже и скорейшего проведения следующего саммита в Берлине.

"Украинская сторона делает все возможное для выполнения договоренностей лидеров стран-участниц Нормандского формата, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции.

В Нормандский формат по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.