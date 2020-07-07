Власти Гонконга пообещали неукоснительно выполнять закон о нацбезопасности

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство Гонконга будет строго выполнять положения закона о национальной безопасности этого специального административного района Китая, заявила журналистам во вторник глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

Она предостерегла "радикалов" от нарушения закона, предупредив, что "последствия нарушения этого закона очень серьезны". В то же время Лэм заявила, что закон будет способствовать восстановлению стабильности и доверия.

"Конечно, закон - это не обреченность и мрак для Гонконга. Я уверена, что с течением времени... доверие к будущему Гонконга будет расти в условиях существования "одной страны, двух систем", - добавила она.

Вступивший в силу закон О национальной безопасности Гонконга определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 6 июля, что закон попирает права и свободы населения, препятствует развитию города.

Кроме того, Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter после принятия этого закона объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных гонконгцев.