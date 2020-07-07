Facebook и другие IT-гиганты перестанут принимать запросы КНР о выдаче данных гонконгцев

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook, WhatsApp, Telegram, Google и Twitter объявили, что перестанут принимать запросы китайских властей о выдаче данных гонконгцев после принятия Пекином скандального Закона о национальной безопасности Гонконга, сообщает Associated Press.

В заявлениях Facebook и WhatsApp говорится, что они замораживают рассмотрение запросов Пекина на время, пока идут оценка Закона о нацбезопасности Гонконга с точки зрения соответствия правам человека и консультации с международными экспертами в правозащитной области.

В Telegram, который широко использовался во время протестов в Гонконге в прошлом году, заявили, что понимают "важность защиты права на неприкосновенность частной жизни наших пользователей в Гонконге".

"Telegram никогда не передавал никакие данные властям Гонконга в прошлом и не намерен обрабатывать какие-либо запросы данных, касающиеся наших пользователей в Гонконге, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении текущих политических изменений в городе", - сказал представитель Telegram Михаил Равдоникас.

Twitter, согласно сообщению компании, также приостановил все запросы данных и информации от властей Гонконга после того, как закон вступил в силу на прошлой неделе, пока изучаются последствия Закона о нацбезопасности. Там отметили, что у компании есть "серьезные опасения" по поводу этого закона, подчеркнув, что Twitter "стремится защищать людей, пользующихся нашим сервисом, и их свободу выражения".

Google в своем заявлении также проинформировал, что компания "приостановила обработку по любым новым запросам данных от властей Гонконга" и продолжит рассмотрение деталей нового закона.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. В тот же день его подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Закон вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 мск) вторника.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Закон вызвал протесты среди жителей Гонконга.