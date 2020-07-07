Помпео назвал закон о нацбезопасности Гонконга помехой его процветанию

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Принятый в Пекине закон о национальной безопасности Гонконга попирает права и свободы населения, препятствует развитию города, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"До сих пор Гонконг процветал, потому что он допускал свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона. Больше этого нет", - говорится в распространенном госдепартаментом США заявлении Помпео.

По его словам, Коммунистическая партия Китая "продолжает разрушать свободный Гонконг". Пекин, заявил дипломат, "создал подчиненное центральным властям управление национальной безопасности, начал убирать книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретил политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру".

"Соединенные Штаты осуждают неоднократное невыполнение Пекином своих обязательств по китайско-британской Совместной декларации и эти последние посягательства на права и свободы народа Гонконга", - подчеркнул американский госсекретарь.

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон о национальной безопасности Гонконга. В тот же день его подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Закон вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 мск) вторника.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Закон вызвал протесты среди жителей Гонконга, когда Всекитайское собрание народных представителей еще только начало рассматривать законопроект.