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В Иране зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа в Иране зарегистрировали 200 летальных исходов среди инфицированных коронавирусом - рекордные показатели с начала вспышки заболевания в стране в феврале этого года, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на пресс-секретаря иранского министерства здравоохранения Симу Садат Лари.

Она уточнила, что таким образом общее число смертей инфицированных в Иране достигло 11 931. Также были выявлены 2 637 случаев болезни, а общее их количество возросло до 245 688.

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По словам пресс-секретаря, от коронавируса в Иране излечились не менее 207 тыс. человек, но 3 270 пациентов все еще остаются в критическом состоянии.

Согласно агентству "Мехр", высшей уровень эпидемиологической опасности отмечается в таких иранских провинциях как Хузестан, Керманшах, Бушер, Илам, Хормозган. Тем временем, ситуация начинает ухудшаться в Тегеране, провинциях Исфахан, Мазендаран, Голестан, Систан и Белуджистан, Керман.

Иран с апреля отменяет режим изоляции, введенный из-за коронавируса. В начале июня иранский президент Хасан Рухани заявлял, что страна, несмотря на новые случаи болезни, не имеет возможности снова вводить такой режим по экономическим причинам.

Однако, указывают западные СМИ, Тегеран разрешил властям провинций, наиболее страдающих от коронавируса, вновь прибегнуть к ограничительным мерам.

Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Иран Коронавирус Сима Садат Лари

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