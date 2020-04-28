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Президент Ирана призвал народ не бояться коронавируса

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Иранский народ не должен бояться коронавируса COVID-19, но в то же время ему следует проявлять необходимую осмотрительность, заявил во вторник президент Ирана Хасан Рухани.

"Чрезвычайный страх, чрезвычайная тревожность, чрезвычайная обеспокоенность хуже самого коронавируса, они могут разрушить жизни людей и отнять у людей комфорт", - говорится в заявлении президента, опубликованном на его официальном сайте.

Пандемия коронавируса

"Но в то же время нам не следует быть легкомысленными, то есть не должно быть излишней тревоги и беспокойства, но необходимо проявлять необходимую предосторожность", - подчеркнул Рухани.

За последние сутки в Иране скончался 71 человек с коронавирусом, что примерно на 20 меньше по сравнению с показателями предыдущих дней. Кроме того, в стране выявили 1112 новых заражений COVID-19.

Уже на протяжении двух недель количество летальных исходов среди людей, инфицированных коронавирусом, составляет ниже 100 в сутки.

На прошлой неделе в Иране начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения - открылись магазины, рынки и парки, а также возобновилось движение на междугородних автомагистралях.

Ранее в апреле представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

В Иране с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано 92 584 случаев заражения, 5 877 инфицированных скончались.

Иран Хасан Рухани коронавирус

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