Что случилось этой ночью: четверг, 9 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Губернатора Хабаровского края задержали возле собственного дома. Его подозревают в организации убийств предпринимателей. Временно исполняющего обязанности губернатора должен назначить президент.

– СБ ООН не принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию. В резолюции предлагалось доставлять помощь через единственный контрольно-пропускной пункт. Четыре страны проголосовали за него, семь проголосовали против.

– Граждане Сербии вышли на протесты против ограничений из-за COVID-19. Это происходит второй день подряд. Протестующие устроили беспорядки.

– Новым гендиректором "Спартака" стал Газизов из "Уфы". Прежний директор Томас Цорн ушел в отставку на фоне плохих результатов команды. Газизов начнет работу на этой неделе.