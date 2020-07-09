СБ ООН не принял резолюцию о доставке гумпомощи в Сирию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российский проект резолюции СБ ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии на полгода только через один контрольно-пропускной пункт "Баб Аль-Хава" не набрал необходимое количество голосов, сообщил председательствующий в СБ в июле постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

По его словам, "за" проект проголосовали 4 страны, "против" - семь, еще четыре государства решили воздержаться.

Таким образом, проект не набрал необходимое для принятия число голосов.

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