Граждане Сербии вышли на протесты против ограничений из-за COVID-19

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Протесты, связанные с возвратом ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Сербии, произошли в ночь на четверг в городах Ниш, Крагуевац и Нови Сад, сообщает сербская телерадиокомпания РТС.

Глава МВД Сербии Небойша Стефанович в эфире РТС сообщил, что в столкновениях пострадали девять полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии - у него сломаны обе ноги. Он охарактеризовал происходящее "оголтелым насилием".

В ходе беспорядков в Нише, когда протестующие закидывали полицейских камнями, бутылками и емкостями с зажигательной смесью, пострадал оператор РТС, он получил травму головы, его камера разбита. Центром протестов в городе стало местное управление внутренних дел.

В Крагуеваце протестующие нанесли ущерб зданиям городской администрации и полиции, в них разбиты окна, помещения на первых этажах подожжены файерами.

В Белграде в некоторых центральных районах протестующие пытались атаковать кордоны полиции, но были остановлены слезоточивым газом. Были слышны хлопки, перевернуты и подожжены мусорные контейнеры. Здание скупщины, которое подверглось нападению манифестантов накануне, находится под усиленной охраной сил правопорядка.

Президент Сербии Александр Вучич в среду обвинил иностранные спецслужбы в насилии, которое произошло в центре Белграда накануне ночью.

"Это политическое выступление было организовано, и по данным наших служб безопасности, за ним наблюдали не только криминальные круги, но и иностранные службы", - сказал Вучич, комментируя события минувшей ночи в Белграде.

По его словам, "прошлой ночью в Белграде произошло самое жестокое политическое насилие за последние годы, когда под предлогом коронавируса был организован протест, который шел вразрез со всем, и в частности с законодательством".

"Им воспользовались люди правой ориентации. (...) Правые, не скрывая своих профашистских взглядов, (...) на протяжении нескольких часов учиняли столкновения с сотрудниками полиции, закидывали их камнями, вступали в столкновения с ними. Полиция отвечала достойно, выдержала невероятное давление", - заявил президент Сербии, отметив, что "в задачу полиции любой страны входит защита государственных учреждений".

"Нет ни одной страны в мире, где подобное произошло бы безнаказанно", - отметил Вучич.

Глава полиции Сербии Владимир Ребич в свою очередь сообщил, что в ходе беспорядков на акциях протеста в Белграде в ночь на среду полицейские задержали 23 человека.

Кроме того, по его словам, во время протестных акций и беспорядков пострадали 60 человек - 43 сотрудника полиции и 17 протестующих.

Ребич отметил, что хулиганы бросали камни, бутылки и другие предметы в полицию и подожгли пять служебных автомобилей.

В ночь на среду на улицы Белграда вышли тысячи человек в знак протеста против планов властей страны повторно ввести ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Участники акций собрались у здания парламента и попытались штурмом взять его, скандируя лозунги с призывами к отставке правительства. Полиция применила слезоточивый газ.

Президент Сербии Вучич ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в Белграде стала "критичной" и "вызывает обеспокоенность". В связи с этим с пятницы в сербской столице вводится режим ограничительных мер, который, в частности, запрещает встречи группами более пяти человек.

Прирост новых случаев коронавируса в Сербии в последние дни достиг пика, который наблюдался в разгар пандемии в этой стране в марте и апреле. Больницы в Белграде переполнены, сербские военные развернули мобильный госпиталь на стадионе "Арена" в столице.

По последним данным, в Сербии выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом, 13 человек скончались.

В общей сложности за время пандемии в стране зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, 330 человек скончалось.