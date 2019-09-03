Бывшего замглавы Совбеза Белоруссии Втюрина начнут судить через месяц или два

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик пообещал, что в октябре или ноябре начнется суд над бывшим заместителем госсекретаря Совбеза Андреем Втюриным, которого обвиняют во взяточничестве.

Кроме Втюрина по делу проходят еще около десяти человек, их задержали уже позднее.

В 2007-2014 годах Втюрин возглавлвял службу безопасности президента Александра Лукашенко. 24 апреля президент его отправил в отставку за "проступки, дискредитирующие звание военнослужащего".

Газета "Наша Нива" сообщила о задержании Втюрина 29 апреля. 4 мая КГБ подтвердил эту информацию. Вместе со Втюриным был задержан гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов, их заподозрили в получении взяток от граждан России. По утверждению КГБ, Втюрина взяли с поличным, когда он получил $148 600 от российской компании "Г" за содействие в продвижении ее интересов в республике, а Сиводедов взял 15 тысяч евро за помощь в поставках телекоммуникационного оборудования. Их дела связаны.

По их делам задержаны трое граждан России. Об этом МИД Белоруссии уведомлял посольство России в Минске.