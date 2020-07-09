Главный инфекционист США заявил, что мир находится только в самом начале пандемии

Доктор Энтони Фаучи Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

"Мы видим крупные вспышки (коронавируса - ИФ) в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - сказал Фаучи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет распространяться активно еще несколько месяцев. Кроме того, Фаучи указал, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

"Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации... В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - сказал он.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Соединенных Штатах с начала вспышки вируса диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, причем свыше 134 тыс. заболевших скончались.