США подтвердили готовность к переговорам с КНДР

Пхеньян в свою очередь назвал переговоры бесполезными

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США Стивен Биган подтвердил поддержку США межкорейского сотрудничества и готовности Вашингтона к возобновлению переговорного процесса с Северной Кореей, сообщил в четверг Госдепартамент.

Биган обсудил вопросы межкорейских отношений и возможности переговоров с КНДР в ходе визита в Сеул.

"На своих встречах заместитель госсекретаря Биган подтвердил прочность альянса США-РК, поддержку США межкорейского сотрудничества и неизменную готовность США к диалогу с КНДР", - говорится в распространенном Госдепартаментом США заявлении.

Американский дипломат также обсудил вопросы безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, включая сотрудничество между странами-единомышленниками и "противодействия усилиям тех, кто стремится подорвать... основанный на правилах международный порядок", - отметил Госдеп.

В то же время, как заявила Ким Е Чжон - сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая пост первого заместителя заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК Трудовой партии Кореи, переговоры КНДР и США бесполезны.

"Это мое личное мнение, но никакого саммита между США и Северной Кореей в этом году не будет. До тех пор, пока не произойдет решительного изменения позиции США, саммит между КНДР и США будет ненужным и бесполезным и в этом году и в будущем, по крайней мере, для нас", - цитирует заявление политика Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она добавила, что КНДР полностью не отказывается от денуклеаризации, но не может осуществлять ее сейчас.

Ким Е Чжон также призвала США отказаться от враждебной политики в отношении Севера.

"Я считаю, что понятие отмены санкций в ответ на денуклеаризацию, которое лежало в основе предыдущих переговоров между КНДР и США, должно быть изменено на "возобновление северокорейско-американских переговоров по прекращению враждебности", - сказала Ким Е Чжон.

Она заявила также, что Север не вернется к своему предыдущему предложению отказаться от своего ядерного комплекса в Йонбене в обмен на смягчение американских санкций.