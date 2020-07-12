В Армении заявили о возобновлении обстрела со стороны Азербайджана

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанская сторона обстреливает боевую позицию армянских вооруженных сил из миномета и танка.

"Азербайджанская сторона возобновила обстрел той же боевой позиции из миномета калибра 82 мм и танка", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее в воскресенье Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщил "Интерфаксу", что днем в воскресенье военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.

Между тем, в Минобороны Азербайджана сообщили, что число азербайджанских военных, погибших в результате боя на границе с Арменией, увеличилось до трех.