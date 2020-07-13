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Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию

Эрдоган гарантировал Путину, что туристов будут пускать в Святую Софию
Храм Святой Софии в Стамбуле
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на широкий общественный резонанс, который вызвало решение сделать храм Святой Софии в Стамбуле мечетью.

"Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - сообщила пресс-служба Кремля.

Греческое православное издание Оrthodox Times сообщило, ссылаясь на источники, что из мечети уберут всю символику, не соответствующую исламу, но эти предметы будут сохранены и выставлены в другом месте. Всех желающих будут пускать в храм посмотреть мозаики бесплатно, но в определенные часы, чтобы они не мешали верующим.

24 июля в Святой Софии пройдет первый намаз, все билеты на него уже выкуплены. В мечети будут круглосуточно читать Коран, в ней будет проводиться пять намазов в день, в нее по конкурсу наймут двух имамов и четырех муэдзинов. Для храма готов ковер площадью 14 000 квадратных метров, оплаченный офисом президента Эрдогана.

Президент 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии и перевод ее в собственность Управления по религиозным делам Турции. Президент управления Али Эрбаш заверил, что название собора Святой Софии (Айя-София) не будет изменено.

Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства Кемаля Ататюрка от 1934 года, в соответствии с которым собор получал статус музея.

В МИД России решение Эрдогана назвали внутренним делом Турции, но обратили внимание на значимость Святой Софии с точки зрения мировой культуры и цивилизации.

Стамбул Святая София Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин МИД

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