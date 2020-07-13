МИД заявил, что внешние силы не должны вмешиваться в ситуацию с собором Святой Софии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Изменение статуса собора святой Софии в Стамбуле является внутреннем делом Турции, в которое не должны вмешиваться внешние игроки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы исходим из того, что речь идёт о внутренних делах Турции, в которое ни мы, ни другие не должны вмешиваться", - сказал Вершинин журналистам.

"Вместе с тем мы обращаем внимание на значение этого объекта с точки зрения мировой культуры и цивилизации", - добавил он.

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.