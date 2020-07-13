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В ЕС раскритиковали Турцию за решения по Святой Софии и нефтегазовые исследования в Средиземноморье

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза в понедельник раскритиковали Турцию за решения по изменению статуса музейного комплекса Святой Софии в Стамбуле.

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"То, что происходит со Святой Софией, - это удар", - сказал журналистам в Брюсселе глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Кроме того, Анкара подверглась критике со стороны ЕС в связи с бурением на нефть и газ в водах восточного Средиземноморья. На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетил Турцию и обсудил эту проблему, существующую между Турцией, Грецией и Кипром.

По словам Борреля, "отношения с Турцией в настоящий момент не особенно хороши".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса Святой Софии и перевод ее в собственность Управления по религиозным делам Турции. Президент управления Али Эрбаш заверил, что название собора Святой Софии (Айя-София) не будет изменено.

Государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства Кемаля Ататюрка от 1934 года, в соответствии с которым собор получал статус музея.

24 июля в Святой Софии пройдет первый намаз, все билеты на него уже выкуплены. В мечети будут круглосуточно читать Коран и проводить по пять намазов в день.

Турция ЕС Святая София Стамбул

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