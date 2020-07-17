Синод РПЦ призвал мировое сообщество сохранить особый статус собора Святой Софии

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви обратился к турецким властям с призывом сохранить мозаики собора Святой Софии и призвал мировое сообщество помочь в сохранении особого статуса этого храма.

Синод надеется, что турецкие власти "приложат необходимые усилия к сохранению чудом уцелевших бесценных христианских мозаик и будут обеспечивать доступ к ним христианских паломников".

"Выражая надежду на дальнейшее сохранение и укрепление взаимного уважения и взаимопонимания между верующими различных мировых религий, обращаемся и к мировому сообществу с призывом оказать всемерное содействие в сохранении особого статуса храма Святой Софии, имеющего непреходящее значение для всех христиан", - говорится в принятом в пятницу заявлении Синода.

Священный Синод выражает глубокое сожаление в связи с решением государственного руководства Турции лишить храм Святой Софии музейного статуса и передать его в богослужебное пользование мусульманской общины.

В РПЦ считают, что это решение принято "без учета ходатайств и ясно выраженной позиции предстоятелей и иерархов Православных поместных церквей, представителей иностранных государств, многочисленных международных общественных и правозащитных организаций, духовных лиц различных конфессий и религиозных традиций". "Оно задевает религиозные чувства миллионов христиан во всем мире, что может привести к нарушению межрелигиозного баланса и взаимопонимания между христианами и мусульманами не только в самой Турции, но и в иных местах", - отмечается в заявлении.

По мнению руководства РПЦ, "в условиях, когда христианство является гонимой религией во многих местах на планете, когда продолжается исход христиан из стран Ближнего Востока, данное решение турецких властей приносит особую боль". Синод напоминает, что храм Святой Софии был построен в честь Христа Спасителя, "в сознании миллионов христиан он продолжает оставаться храмом", а для Православной церкви он имеет особое историческое и духовное значение.

При этом члены Синода РПЦ "с особенной печалью" отмечают, что "столь безрадостное для святой Православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщенным, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам".

"Сейчас, в эпоху возрастающей христианофобии и усилившегося давления секулярного общества на Церковь, единство необходимо еще более, чем прежде", - считает Синод РПЦ, призывая братские поместные Церкви сообща искать выход из кризиса.

10 июля государственный совет Турции – высший суд по административным делам – отменил решение правительства Кемаля Ататюрка от 1934 года, в соответствии с которым собор получал статус музея. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса Святой Софии и перевод ее в собственность Управления по религиозным делам Турции. Президент управления Али Эрбаш заверил, что название собора Святой Софии (Айя-София) не будет изменено.

24 июля в Святой Софии пройдет первый намаз.