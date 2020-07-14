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Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по радио и ТВ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко отказался от выступлений по государственному радио и телевидению в рамках текущей кампании по выборам президента республики, сообщила заведующая правовой, аналитической и методической работой Центризбиркома Галина Мкртчян.

"Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления (на радио и телевидении - ИФ)", - сказала Мкртчян на заседании ЦИК.

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Во вторник ЦИК, помимо регистрации кандидатов в президенты, определил время и даты их выходав эфир с выступлениями. Так, выступления по радио запланированы на понедельники и среды, первые эфиры ожидаются 20 и 22 июля. Правом на последующие выступления можно будет воспользоваться 27 и 29 июля. На это будет отведен один час - с 8 до 9 утра.

"По телевидению выступление предлагается транслировать с 17 до 19 часов во вторник 21 июля и 28 июля", - уточнила Мкртчян.

Теледебаты кандидатов предлагается провести 30 июля.

По итогам заседания кандидатами на пост президента были зарегистрированы пять человек, включая Лукашенко. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко

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