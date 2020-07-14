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На президентских выборах в Белоруссии зарегистрированы Лукашенко и еще четыре кандидата

На президентских выборах в Белоруссии зарегистрированы Лукашенко и еще четыре кандидата
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты - действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и жену блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

Бывшему банкиру Виктору Бабарико в регистрации отказано. ЦИК при этом сослался на данные Комитета госконтроля о противоправной деятельности этого выдвиженца, о незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации, а также о том, что в его кампании ему помогала иностранная организация - ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские "Газпром" и Газпромбанк. Бабарико и его сын Эдуард с середине июня находятся под арестом.

Также ЦИК не зарегистрировал бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало: по оценке комиссии, он не смог собрать необходимое количество достоверных подписей в поддержку своего выдвижения. Также в декларации жены Цепкало ЦИК обнаружил недостоверные сведения.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Белоруссия Александр Лукашенко Центризбирком Светлана Тихановская Виктор Бабарико Валерий Цепкало

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