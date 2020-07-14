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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу предпринимателя Василия Бойко-Великого на его арест в рамках уголовного дела о растрате средств банка "Кредит Экспресс", сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Игорь Зубер.

"ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Василия Бойко-Великого по делу банка "Кредит Экспресс", - сказал Зубер агентству.

В жалобе идет речь о незаконности ареста и содержания под стражей бизнесмена.

Бойко-Великий, а также еще несколько фигурантов были арестованы в июне прошлого года по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", в настоящее время лишенного лицензии и признанного банкротом. Бизнесмен свою вину не признает.

Бойко-Великий – основатель компании "Вашъ финансовый попечитель". Также известен как православный меценат.

ЕСПЧ Василий Бойко-Великий

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