ЕСПЧ зарегистрировал жалобу бизнесмена Бойко-Великого на его арест

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу предпринимателя Василия Бойко-Великого на его арест в рамках уголовного дела о растрате средств банка "Кредит Экспресс", сообщил "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Игорь Зубер.

"ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Василия Бойко-Великого по делу банка "Кредит Экспресс", - сказал Зубер агентству.

В жалобе идет речь о незаконности ареста и содержания под стражей бизнесмена.

Бойко-Великий, а также еще несколько фигурантов были арестованы в июне прошлого года по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка "Кредит Экспресс", в настоящее время лишенного лицензии и признанного банкротом. Бизнесмен свою вину не признает.

Бойко-Великий – основатель компании "Вашъ финансовый попечитель". Также известен как православный меценат.