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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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Общественники заявили о первом в истории общемировом перерыве в учебе школьников и студентов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Коронавирус впервые в истории человечества нарушил образовательный процесс в школах и университетах по всему миру, заявили в международной организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей. Доклад организации цитирует ВВС News.

Пандемия коронавируса

По данным ЮНЕСКО, на пике количество учащихся, прекративших посещать учебные заведения из-за карантинных мер, достигало 1,6 миллиарда, это 90% от всех учащихся. Из-за сокращения финансирования образования и роста бедности, спровоцированного пандемией, около 10 млн детей могут больше никогда не вернуться в школы, говорится в докладе. Экономические последствия эпидемии грозят довести до нищеты еще от 90 до 117 млн детей, что также скажется на посещаемости учебных заведений, подсчитали в Save the Children.

Хуже всего ситуация с образованием складывается в Нигере, Мали, Чаде, Либерии, Афганистане, Гвинее, Мавритании, Йемене, Нигерии, Пакистане, Сенегале и Кот-д'Ивуаре, говорится в докладе.

В Save the Children подсчитали, что ряду небогатых стран может грозить нехватка $77 млрд на образование. Организация призвала страны-доноры и другие структуры помочь таким странам деньгами на организацию дистанционного обучения, а также ввести мораторий на выплату долгов для стран с низким уровнем доходов, чтобы они смогли перенаправить до $14 млрд на образовательные программы.

Хроника коронавируса. Июль.

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Нигер Афганистан Мали Чад Либерия Пакистан ЮНЕСКО Save the Children коронавирус

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