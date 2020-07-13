Лавров и Помпео обсудили подготовку встречи лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майк Помпео в ходе телефонного разговора в понедельник детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН, сообщает МИД РФ.

Они также обменялись мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике.

Стороны рассмотрели задачи урегулирования конфликтов в Афганистане, Ливии и Сирии, добавили в МИД РФ.

В ходе разговора были затронуты некоторые другие актуальные вопросы международной повестки дня и проблемы двусторонней сферы отношений, говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, отметили в МИД РФ.