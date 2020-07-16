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Посол РФ в США огорчен решением о демонтаже памятника Александру Баранову

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России огорчены в связи с решением городского совета города Ситки, принятом 14 июля, о переносе памятника первому губернатору Аляски (1747-1819) Александру Баранову с центральной площади в городской исторический музей, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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"Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году. Резолюция подписана и содержит много эмоциональных оценок", - говорится в комментарии российского дипломата в фейсбуке посольства РФ в США.

По его словам, "соотечественники старались перевести дискуссию в конструктивное русло".

"Координационный совет организаций российских соотечественников США и Конгресс русских американцев направили открытые письма законодателям штата и города. Но городской совет не принял в расчет мнение русскоязычной общины. Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что с конца мая петиция набрала порядка 6 тыс. голосов", - отметил Антонов.

Он сообщил, что посольство не обращалось к мэру или губернатору с призывом не допустить демонтаж памятника, "чтобы нас в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела".

Посол также отметил, что "предложения о выкупе и транспортировке скульптуры в Россию поступали отовсюду, включая администрации Архангельска, Иркутска, Магадана, но местные власти решили оставить статую в городе и переместить ее в музей".

Антонов заявил, что "созидательная роль Баранова на Аляске и в Калифорнии очевидна".

"Под его руководством было построено более 200 поселений, часть из которых существует до сих пор. Был основан город Новоархангельск - столица Русской Америки (ныне Ситка). В колониях открылись школы, библиотеки, больницы, более 60 православных храмов и даже семинария. За время правления Баранова приняли православие более девяти тысяч человек из числа местного населения. И сейчас тлинкиты, составляющие треть местных жителей, - православные. Были организованы судостроительные верфи и сельскохозяйственные колонии. Работали кирпичные и железоплавильные заводы. Русская Аляска занималась даже изготовлением первых модульных деревянных домов для Сан-Франциско. При Баранове были уже и санатории, и дома для престарелых", - напомнил российский посол.

В заключение дипломат выразил сожаление в связи с тем, "что история продолжает политизироваться".

Россия США Анатолий Антонов Александр Баранов Ситка Аляска

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