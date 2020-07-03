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Фонд Art Russe собрался выкупить у США памятники Теодору Рузвельту и Александру Баранову

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Фонд Art Russe, основанный российским предпринимателем Андреем Филатовым, планирует вывезти в Санкт-Петербург два памятника, которые хотят демонтировать в США, в случае получения согласия на их выкуп, сообщает в пятницу CNN.

По словам представителя фонда, Санкт-Петербург стал бы "подходящим городом" для размещения этих скульптур во имя сохранения "культурного и исторического наследия".

В Art Russe подтвердили CNN, что готовы выкупить памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке и монумент Александру Баранову на Аляске. Обе эти статуи оказались среди сотен других, которые в США призывают демонтировать в рамках движения Black Lives Matter.

"Как 26-й президент США Теодор Рузвельт, так и правитель российских поселений в Северной Америке (в конце 18-начале 19 века - ИФ) были государственными деятелями, которые оставили положительный след в российской истории. И поэтому мы видим необходимость сохранения памяти о них для будущих поколений", - отметили в фонде.

Представитель Art Russe также сообщил, что письма с предложениями о выкупе направлены в Американский музей естественной истории, перед входом в которой расположена статуя Рузвельта, а также "властям Нью-Йорка" и Ситки в штате Аляска.

Ранее сообщалось, что основатель Фонда Андрей Филатов, комментирую решение о приобретении памятников, отметил, что "прежде всего, это сохранение памяти государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности".

По оценке фонда, оба монумента имеют огромное историческое значение и требуют сохранения для будущих поколений.

Фонд Art Russe был основан предпринимателем Андреем Филатовым в 2012 году для реализации просветительских проектов, направленных на поддержку и популяризацию русского искусства ХХ века.

Ранее газета The New York Times сообщила, что памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке демонтируют из-за обеспокоенности, связанной с расовой дискриминацией. По ее данным, к такому решению пришли вместе сотрудники музея и городские органы власти. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио утвердил это решение, указав, что "это правильное решение и правильное время для того, чтобы убрать эту вызывающую споры статую". Против демонтажа скульптурной группы выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал это решение смехотворным и призвал этого не делать.

Памятник Баранову в историческом центре города Ситки, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск, предложила убрать группа горожан на открытой сессии городского совета, где заявили, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов.

Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавшим на стороне рабовладельческого Юга. Подобные предложения начали поступать на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации.

В течение длительного времени в США отношение к известным военачальникам армии конфедератов зачастую было довольно положительным: было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно - пояснять, что зачастую они защищали в корне неверные идеалы - такие как, например, рабство.

Black Lives Matter против памятников

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В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба
США Art Russe Андрей Филатов Теодор Рузвельт Александр Баранов

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