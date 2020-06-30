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Российский фонд предложил выкупить у США памятник Теодору Рузвельту

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Фонд Art Russe, основанный российским бизнесменом Андреем Филатовым, предложил выкупить памятники президенту США Теодору Рузвельту и правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову, которые собираются демонтировать. Директор фонда Рена Лавери направила эти предложения властям Нью-Йорка и Ситки (Аляска).

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В фонде считают, что оба монумента имеют огромное историческое значение и их нужно сохранить для будущих поколений.

Сам Филатов высказал мнение, что тем самым можно будет сохранить память "государственных деятелей, повлиявших на историю России, на развитие ее экономики и государственности".

В письме Лавери Рузвельт назван важным политическим деятелем, связанным с Россией на разных этапах развития истории двух стран".

Памятник Александру Баранову в Ситке, по мнению фонда, "олицетворяет значимый период истории отношений России и США в начале XIX века", "в связи с чем, Фонд Art Russe заинтересован в приобретении данного памятника и его сохранении как важной части исторического наследия России".

Фонд Art Russe был основан в 2012 году для просветительских проектов по продвижению российского и советского искусства ХХ века за рубежом.

Скульптурная группа с конной статуей Рузвельту и пешими африканцем и индейцем установлена у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Ее композиция признана расистской. Администрация музея решила ее переместить. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал это решение своевременным, а президент Дональд Трамп - смехотворным.

Памятник Баранову в историческом центре города Ситки, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск, предложила убрать группа горожан на открытой сессии городского совета. Актвивисты заявили, что статуя может оскорблять чувства представителей коренных народов.

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Теодор Рузвельт США Нью-Йорк Американский музей естественной истории Дональд Трамп

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