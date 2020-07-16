Помпео увидел в законе по Гонконгу новые возможности для санкций против Китая

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Закон "Об автономии Гонконга", подписанный накануне президентом США Дональдом Трампом, позволяет администрации вводить новые санкции против китайских официальных представителей, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Закон "Об автономии Гонконга" дает администрации дополнительные инструменты для привлечения к ответственности тех, кто причастен к подавлению свобод в Гонконге", - говорится в заявлении дипломата, распространенном американским госдепартаментом.

Помпео назвал принятый Пекином закон "О национальной безопасности Гонконга", который вступил в силу 1 июля, "драконовским", заявив, что он позволяет "службам безопасности материкового Китая безнаказанно действовать в Гонконге".

По его словам, Трамп поручил администрации "уделять особое внимание приему жителей Гонконга в качестве беженцев, исходя из гуманитарных соображений, демонстрируя неизменную приверженность США поддержке угнетенных".

"1 июля стал печальным днем для территории, чья автономия и история уважения прав человека и основных свобод позволяли ей процветать, но действия Пекина не оставили нам выбора", - подчеркнул госсекретарь США.

Подписанный Трампом закон предусматривает санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США пояснил, что, помимо закона, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Это приведет к прекращению торговых преференций и передачи американских технологий.

Китайский МИД в среду заявил протест послу США в КНР Терри Бренстэду против санкций Вашингтона, назвав их "грубым вмешательством во внутренние дела Китая" и "серьезном нарушением международного права". Пекин также предупредил об ответных мерах в адрес Вашингтона.