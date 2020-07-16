NYT узнала о планах США запретить въезд в страну членам Коммунистической партии Китая

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным накануне президентом законом "Об автономии Гонконга", пишет The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

Эти меры могут привести к тому, что Соединенные Штаты аннулируют визы и тех членов КПК, которые уже находятся в территории США. Запрет на въезд может также коснуться военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и членов их семей, сообщает газета.

Издание предупреждает, что эти "шаги почти наверняка вызовут ответные меры против американцев, стремящихся въехать или остаться в Китае, и обострят напряженность между двумя странами".

При этом газета отмечает, что детали плана, о котором сообщили источники, еще не доработаны, и Трамп может в конечном итоге отклонить его, и то же время указывает, что "предвыборные стратеги президента полны решимости изобразить его жестким по отношению к Китаю в целях победы на выборах".

The New York Times пишет, что к обсуждению плана подключены официальные лица в Белом доме, госдепартаменте и министерстве внутренней безопасности. Они продолжают дискутировать по поводу различных формулировок запрета на въезд китайцев в Соединенные Штаты, в частности, должен ли он касаться всех членов партии, или, например, только 25 членов политбюро ЦК КПК и их семьи.

"Если считать членов партии, а также их семьи, то технически может быть введен запрет на поездки в Соединенные Штаты для целых 270 миллионов человек", - говорится в публикации.

Издание обращает внимание, что "такой широкий запрет стал бы самой провокационной акцией против Китая со стороны США с момента начала торговой войны между двумя странами в 2018 году".

В то же время, некоторые экономические советники Трампа предлагают более мягкий подход к Китаю, предупреждая, что продолжающееся обострение американо-китайских отношений может привести к дальнейшему ущербу для мировой экономики и падению фондовых рынков. Эти советники "вероятно, выступят против широкого визового запрета для членов КПК, некоторые из которых ведут бизнес с американскими корпорациями", отмечает газета.

Трамп во вторник подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Президент США пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

В связи с этим МИД Китая выразил протест послу США в КНР Терри Бренстэду. Пекин предупредил о мерах в адрес Вашингтона в ответ на "любое запугивание и несправедливость в отношении Китая".

Американский закон "Об автономии Гонконга" стал ответом на принятый Пекином закон "О национальной безопасности Гонконга".

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.