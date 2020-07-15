Трамп подписал закон о санкциях в связи с событиями в Гонконге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга.

Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. Территория лишится торговых преференций и возможности получать американские технологии.

Ранее обе палаты конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому Закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

Теперь власти Гонконга должны экстрадировать людей, которые разыскиваются на территории материкового Китая.