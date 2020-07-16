Рада утвердила нового главу Нацбанка Украины

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Верховная Рада 332 голосами поддержала назначение председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. Его кандидатуру 15 июля внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Назначение одобрили 226 депутатов фракции "Слуга народа", 40 - фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 21 - фракции "Батькивщина", 15 - группы партии "За будущее", 17 - группы "Доверие" и 13 внефракционных нардепов. Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса, преимущественно воздержавшись.

Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что от нового главы НБУ ждут сохранение тренда по сокращению учетной ставки и сохранения инфляционной стабильности. Он отметил, что представители банковского сообщества рекомендовали президенту кандидатуру Шевченко.

"Вопросы, на которые Шевченко дал однозначный ответ: инфляции - не будет, неконтролированной эмиссии - не будет, независимость НБУ будет сохранена и приумножена", - добавил Гетманцев.

Предшественник Шевченко Яков Смолий 1 июля подал в отставку, заявив, что на НБУ давно оказывается систематическое политическое давление. 2 июля Зеленский принял отставку Смолия, а Рада ее утвердила на следующей день.

Шевченко 47 лет, он работает в банковском секторе с 1994 года. Он работал в "Украинском кредитном банке", банках "Аваль" и "Финансы и кредит", где занял должность заместителя председателя правления. В 2006 году он возглавил Государственное ипотечное учреждение, а в 2009 году стал штатным советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. В том же году он вошел в наблюдательный совет "Укргазбанка" после его национализации, а позднее стал первым зампредседателя его правления.

В 2010 году Шевченко с партнерами приобрел банк "Терра" и до его продажи был председателем его правления. Затем работал советником председателя правления "Ощадбанка", а в октябре 2014 года вернулся в "Укргазбанк" на прежнюю должность. В апреле 2015 года он стал председателем правления этого финучреждения, впервые в истории Украины по итогам открытого конкурса. 26 марта 2020 года Наблюдательный совет государственного "Укргазбанка" (Киев) решением от 25 марта продлил полномочия Шевченко как главы правления финучреждения еще на пять лет.

По данным Нацбанка Украины, Шевченко владеет 0,000072% акций "Укргазбанка".