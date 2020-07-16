Зеленский внес в Раду кандидатуру предправления "Укргазбанка" Шевченко на пост главы НБУ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующий проект постановления под номером 3857 зарегистрирован в парламенте 15 июля, сообщается на сайте Верховной Рады.

Вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке и объяснил свой шаг систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

Он пояснял, что в качестве методов давления использовались митинги у здания Нацбанка, на которых выступали "сидящие в зале (Верховной рады - ИФ) депутаты", а также блокирование его дома и домов его заместителей.

Зеленский 2 июля принял отставку Смолия и передал на рассмотрение Рады проект постановления о его увольнении с поста главы НБУ, и в тот же день парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.

Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия.