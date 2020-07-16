Ученые связали аномальные температуры в Сибири с деятельностью человека

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Причина необычно высокой температуры, которая фиксировалась в арктической Сибири в первую половину этого года, заключается в изменении климата, что вызвано деятельностью человека, такие данные публикует The Guardian со ссылкой на исследование ученых ряда международных университетов и сотрудников метеослужб.

То, что потепление в Артике связано с деятельностью человека, по мнению ученых, в 600 раз более вероятно, чем какие-либо другие варианты.

Они напомнили, что с начала года температуры в российском Заполярье в среднем находились на уровне +5С, что привело к таянию вечной мерзлоты, из-за чего, в частности, обрушивались дома, и слишком рано начался сезон лесных пожаров. 20 июня метеостанция в Верхоянске (Якутия) зафиксировала рекордно высокую температуру - +38 градусов.

Авторы исследования полагают, что повышенные температуры, фиксировавшиеся на протяжении шести месяцев, практически невозможны без эффекта, вызываемого парниковыми газами, которые выбрасывают объекты промышленности, сельского хозяйства и транспорт.

Они подсчитали, что из-за воздействия со стороны человека температура в регионе повысилась на два градуса, в то время как без него такое, по их мнению, может случаться один раз в 80 тыс. лет.

"Серьезный сигнал"

"Это самый серьезный сигнал, который мы получили", - комментирует итоги исследования Фридерике Отто, руководитель Института изменений окружающей среды при Оксфордском университете.

Ученые отмечают, что Арктика нагревается быстрее других регионов планеты, хотя рост температур фиксируется и в других частях Земли. В начале года в Австралии бушевали беспрецедентные пожары, экстремальные температуры фиксировались и в Антарктиде. Директор Института космических наук НАСА в Нью-Йорке Гэвин Шмидт дал три шанса из четырех на то, что 2020 год станет самым жарким годом за всю историю.

С более осторожными оценками выступают британские метеорологи. "Хоть 2020-й и "жарит", нет никаких гарантий того, что этот год станет рекордным", - прокомментировал ситуацию глава отдела долговременного прогнозирования британской метеорологической службы Адам Скейф.

В начале июня служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник" сообщила, что температура в Сибири с марта по май была аномальной - столбик термометра поднимался на 10 градусов выше средних температурных показателей за 1981-2010 гг. в районе рек Обь и Енисей, где было зафиксировано рекордно раннее разрушение речного льда.

В "Копернике" сообщили, что в районах Аляски, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Антарктики температура в мае 2020 года была в среднем на 0,68 градусов выше средних показателей за 1981-2010 гг.

В мировом масштабе средняя температура за 12 месяцев до мая 2020 года примерно на 1,3 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. С 2002 года устойчиво фиксируются температуры воздуха выше среднего, последние пять лет были самыми жаркими.

Волна тепла в Сибири и на Аляске вызывает особую тревогу

Тепловая волна в Сибири и на Аляске вызывает особую тревогу в регионах, пострадавших в прошлом году от масштабных лесных пожаров, одной из причин которых стала рекордная жара. В "Копернике" подчеркнули, что пламя, тлеющее под землей, может вспыхнуть вновь.

В Арктике с середины 19 века средняя температура поднялась на два градуса, что почти в два раза выше, чем средняя температура по миру. Это ускорило таяние ледяного покрова Гренландии, что привело к потере 600 млрд тонн ледяной массы за год - 40% общего повышения уровня моря в 2019 году.

В то же время, согласно данным службы ЕС, в северной Канаде весна была прохладнее, чем обычно. Температуры ниже среднего в мае были зафиксированы в некоторых районах Европы - от Балкан до Скандинавии, а также на севере США, в Австралии и Южной Азии.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года почти 200 государств обязались прикладывать усилия для ограничения повышений средней температуры поверхности Земли до 2-1,5 градусов по Цельсию. В прошлом году в ООН заявили, что для сдерживания глобального потепления необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов.