В австралийском штате Новый Южный Уэльс объявили режим ЧС из-за пожаров

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с вероятным усилением пожаров, сообщает в четверг австралийский телеканал ABC.

Режим ЧС начнет действовать с 09:00 по местному времени (01:00 по Москве) 3 января и продлится неделю. Такие меры, как утверждают местные власти, необходимы, чтобы обеспечить принудительную эвакуацию и перекрытие дорог. Ожидается, что ситуация с пожарами значительно ухудшится в субботу, 4 января, из-за повышения температуры воздуха и сильных ветров.

Туристов из-за пожаров обязали покинуть территорию площадью более 12 тыс. квадратных километров, расположенную между городом Батмас Бэй и северной границей штата Виктория. По данным телеканала, на заправках и в супермаркетах собираются многочасовые очереди из тех, кто желает пополнить свои запасы.

Из-за пожаров на этой неделе в Новом Южном Уэльсе и соседнем штате Виктория, по последним данным, погибли 17 человек. Огонь разрушил 381 дом в Новом Южном Уэльсе и 68 домов в штате Виктория.