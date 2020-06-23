В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) тщательно следит за сообщениями США о том, что аномально высокая температура была зафиксирована на выходных в российском городе Верхоянск, расположенном за полярным кругом, передает агентство Associated Press.

"Мы всерьез относимся к этому, но нам нужно подождать официального подтверждения", - сказала представитель организации Клэр Нуллис.

По ее словам, аномальная жара в районе этого города случалась и в прошлом, однако сейчас - первый случай, когда температура поднялась до отметки в 38 градусов по Цельсию. В ВМО пояснили, что контактируют с российскими коллегами для проверки поступивших данных.

В свою очередь французский телеканал BFM TV накануне, 22 июня, сообщал, что французская правительственная организация по прогнозированию погодных явлений "Метео-Франс" подтвердила, что температура в минувшую субботу, 20 июня, в регионе Верхоянска действительно поднялась до 38 градусов по Цельсию.

Однако в "Метео-Франс" указали, что "такой пик жары уже наблюдался прежде в регионе, но не так рано в году".

В свою очередь, в Гидрометцентре РФ отметили, что на прошлой неделе в Верхоянске три дня подряд обновлялись абсолютные значения максимальной температуры воздуха: 19 июня воздух прогрелся до +34 градусов (предыдущий рекорд +31,6° в 2000 году), 20 июня до +38 (предыдущий рекорд +31,4° в 1993 году году), а 21 июня до +35,2 градусов (предыдущий рекорд +32,9° в 1973 году).

"Кроме суточного рекорда, значение температуры воздуха в +38°, которое отмечалось 20 июня 2020 года, войдет в историю города как абсолютный максимум всего июня (предыдущий рекорд месяца +34,0 в 1990 году), а также как абсолютный максимум года (в 1968 году воздух здесь прогрелся до +37,3°). Таким образом Верхоянск всего за один день стал многократным рекордсменом жары, а также самым знойным городом за полярным кругом", - подчеркнули в Гидрометцентре.

Город Верхоянск является самым северным городом Якутии. Он считается одним из самых холодных мест на Земле.

ВМО - специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии.