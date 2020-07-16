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Синоптики допустили ухудшение прогноза по урожаю яровых в России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Засуха и обильные осадки в регионах не скажутся на сборе озимых, но могут плохо повлиять на созревание яровых и прогноз по валовому сбору зерна может быть ухудшен, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

По его словам, ситуация с погодой в первой половине июля оказалась "гораздо сложнее, чем в июне".

"Тем не менее, прогноз таков, что валовый сбор зерновых культур будет на уровне средних многолетних значений за это пятилетие - а последняя пятилетка была очень урожайной, поэтому с хлебом будем. Но вполне возможно, что будут некоторые корректировки, может быть, в сторону уменьшения валового сбора", - сказал он.

Скорректированные оценки валового сбора появятся "дней через десять". Прогноз по сбору озимых остается позитивным.

По словам Вильфанд, отдельных регионах после сильных осадков начаалось переувлажнение почвы и это негативно сказывается на вегетации яровых. Там, где была сильная жара, погодные условия привели к "щуплости" яровых культур.

Гидрометцентр Роман Вильфанд

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