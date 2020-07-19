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Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе
Тушением пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте задержан 39-летний мужчина, сообщает в воскресенье BFMTV.

По данным телеканала, это приезжий, который работал в соборе в качестве волонтера. За день до пожара он должен был запереть вход в здание.

Прокуратура подчеркивает, что мужчину задержали на время проверки.

Как сообщалось, в субботу в соборе Святых Петра и Павла - одном из крупнейших готических соборов во Франции - возник пожар. Его удалось потушить, но огонь успел уничтожить орган и значительную часть внутреннего убранства. На месте происшествия было обнаружено три очага возгорания, в связи с чем проверяется версия о поджоге здания.

Кафедральный собор Нантской епархии возводился в период с 1434 по 1891 год. Он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

Франция Нант

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